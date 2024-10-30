Καιρός σήμερα: Συννεφιά με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς και 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και θα φθάσει στη δυτική Μακεδονία τους 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά, τη νότια ηπειρωτική χώρα, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο βόριεο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι κυρίως στα βορειότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς σποραδικές βροχές στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις προμεσημβρινές ώρες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31-10-2024

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα νότια και θα φθάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στα νότια τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-11-2024

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

