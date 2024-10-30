Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο , η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση. Μέχρι την Κυριακή μικρά τα ύψη βροχής σε Θεσσαλία , Στερεά Ελλάδα και Κρήτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν στη Μακεδονία  , τη Θεσσαλία , στην Α και Ν Πελοπόννησο.  στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , 4 με 6   μποφόρ, και στο Αιγαίο  έως  7 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 , στα Νότια τοπικά έως 26 βαθμούς.  

Την Πέμπτη Βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α  Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην  υπόλοιπη  χώρα λίγη συννεφιά.  Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Παρασκευή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ,  και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι την Παρασκευή 7 μποφόρ στο Αιγαίο , το Σάββατο θα εξασθενήσουν , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά .Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7  μποφόρ.   Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές από το μεσημέρι Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.  Θερμοκρασία:   έως 21 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark