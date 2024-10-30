Σήμερα Τετάρτη Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν στη Μακεδονία , τη Θεσσαλία , στην Α και Ν Πελοπόννησο. στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 , στα Νότια τοπικά έως 26 βαθμούς.

Την Πέμπτη Βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Παρασκευή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη , και το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Β άνεμοι την Παρασκευή 7 μποφόρ στο Αιγαίο , το Σάββατο θα εξασθενήσουν , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά .Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές από το μεσημέρι Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

