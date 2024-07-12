Τους 41 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει και σήμερα Παρασκευή ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας με την ζέστη να είναι αφόρητη. Η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα και το Σάββατο ενώ την Κυριακή αναμένεται να ανέβει κι άλλο «σκαρφαλώνοντας» στους 42 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 βαθμούς και κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές, λόγω της θαλάσσιας αύρας, οι μέγιστες τιμές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 και κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και κατά τόπους έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 και κατά τόπους έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 βαθμούς και στις Σποράδες έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και τα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά (κυρίως της Ηπείρου) είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές, λόγω της θαλάσσιας αύρας, οι μέγιστες τιμές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, και στα βορειοδυτικά ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές, λόγω της θαλάσσιας αύρας, οι μέγιστες τιμές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου,του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

