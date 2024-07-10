Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτές που επηρεάζουν τη χώρα μας από τις αρχές της εβδομάδας, αποτελούν σημαντική απειλή για την ανθρώπινη υγεία λόγω της θερμής επιβάρυνσης που προκαλείται στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο βαθμός και η επικινδυνότητα αυτής της επιβάρυνσης εξαρτάται, πέρα από την θερμοκρασία, από την υγρασία, τον άνεμο, και την ακτινοβολία περιβάλλοντος, αλλά και από προσωπικές παραμέτρους (φύλο, ηλικία, βάρος, ύψος, επίπεδο ένδυσης και σωματικής δραστηριότητας). Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, το βιομετεωρολογικό σύστημα προειδοποίησης HEAT-ALARM εκδίδει προειδοποιήσεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας για ημέρες κατά τις οποίες η θερμή επιβάρυνση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις του συστήματος HEAT-ALARM, αυξημένη επικινδυνότητα λόγω θερμής επιβάρυνσης αναμένεται την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 σε βόρεια, κεντρικά και δυτικά τμήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, όπως και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως φαίνεται στον επόμενο χάρτη, οι περιφερειακές ενότητες που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, φτάνοντας έως και το ακραίο επίπεδο επικινδυνότητας, περιλαμβάνουν την Καβάλα, την Χαλκιδική, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, την Πιερία, την Θεσπρωτία, την Κέρκυρα, την Ηλεία, την Μεσσηνία, την Σάμο, την Ικαρία και την Κάλυμνο.

Επιμονή των πολύ θερμών για την εποχή καιρικών συνθηκών, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, αναμένεται την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της επικινδυνότητας λόγω θερμής επιβάρυνσης σε πολύ υψηλό έως και ακραίο επίπεδο στη νησιωτική και παράκτια Δυτική Ελλάδα, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα.

Σημειώνεται ότι η επικράτηση ισχυρών ανέμων βόρειας διεύθυνσης πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση της επικινδυνότητας λόγω θερμής επιβάρυνσης σε χαμηλά σχετικά επίπεδα (μέτριο έως υψηλό) καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου 10-12 Ιουλίου 2024 σε αυτές τις περιοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις επιβαρυμένες βιομετεωρολογικά περιοχές, η επικινδυνότητα είναι ακόμα υψηλότερη για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας (65+), και ιδιαίτερα γυναίκες ηλικιωμένες, και για ανθρώπους που εργάζονται σε εξωτερικό περιβάλλον. Η εφαρμογή μέτρων προστασίας (π.χ. αποφυγή εξωτερικών δραστηριοτήτων μεταξύ 10:00 και 16:00) ιδιαίτερα για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην επόμενη εικόνα.

Πηγή: skai.gr

