Σήμερα Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 βαθμούς και πιθανόν τοπικά έως 41 βαθμούς, και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς.

Την Παρασκευή, γενικά αίθριος. Άνεμοι Β-ΒΑ στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ΒΔ ορεινά. Άνεμοι Β 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και την Κυριακή τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

