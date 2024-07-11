«Βράζει» και σήμερα Πέμπτη η χώρα με τον υδράργυρο να παραμένει κολλημένος για ακόμα μία μέρα πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν ενώ ισχυροί θα είναι και οι άνεμοι στο Αιγαίο.

Αναλυτικά για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 και κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38, στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 και κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις Σποράδες 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 βαθμούς και στις Σποράδες έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και κατά τόπους τους 40 και πιθανόν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές, λόγω της θαλάσσιας αύρας, οι μέγιστες τιμές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 βαθμούς και κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες περιοχές, λόγω της θαλάσσιας αύρας, οι μέγιστες τιμές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

