Σήμερα Τετάρτη αναμένεται μεταβολή του καιρού , στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας , με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και στα ορεινά χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 15 με 17 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 23 και τοπικά έως 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά ,το Κ και Β. Αιγαίο. Τα φαινόμενα βαθμιαία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στο Ν. Ιόνιο , τη Ν. Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα νότια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος το Σάββατο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος από το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει και κυρίως στα Δ και Β του νομού θα βρέξει. Άνεμοι Δ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα , ίσως και παροδική καταιγίδα. Η Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

