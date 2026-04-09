Τη Μ. Παρασκευή , τοπικές βροχές προβλέπονται στην Α. Μακεδονία , Θράκη, ορεινά Θεσσαλίας και ορεινά Α. Στερεάς. Οι άνεμοι Β – ΒΔ 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς στα βόρεια , έως 18 με 20 βαθμούς στα υπόλοιπα.

Το Μ. Σάββατο , Λίγες τοπικές βροχές και σύντομες , θα σημειωθούν στη Μακεδονία , τη Θεσσαλία , στην Α. Στερεά , Α. Πελοπόννησο και ορεινά Κρήτης , κυρίως το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι γενικά καλός. Οι λίγες βροχές που είναι πιθανό να σημειωθούν στα ΒΑ δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Άνεμοι Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία , μικρή άνοδος.

Τη Δευτέρα του Πάσχα Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές , οι άνεμοι Α – ΝΑ στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

