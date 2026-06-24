Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τα εργαστήρια συμβουλευτικής και τον Ιούλιο 2026, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;

- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - γνωριμία με το ESCO.

- Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

- Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή - αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

- Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη

διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής έως 50 άτομα και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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