Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τα εργαστήρια συμβουλευτικής και τον Ιούλιο 2026, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.
Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:
- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;
- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;
- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.
- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.
- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - γνωριμία με το ESCO.
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.
- Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.
- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή - αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.
- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).
- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.
- Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.
Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη
διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής έως 50 άτομα και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr.
- Σάρωμα του «ελληνικού FBI» στη Μύκονο: Πλήγμα σε κύκλωμα ναρκωτικών - Συνελήφθη και ο αρχηγός, ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν
- Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού: Βαθιά συντετριμμένοι - Διερευνώνται τα αίτια
- Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.