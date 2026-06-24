Άννα Βίσση: Στήνει υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ με κόστος εκατομμυρίων και «άρωμα» Adele

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να στήσει στο ΟΑΚΑ μια συναυλία που φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Το μεγάλο live της ερμηνεύτριας, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μία ακόμη μεγάλη μουσική βραδιά, αλλά ως μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, με κόστος εκατομμυρίων και σχεδιασμό που θυμίζει μεγάλα shows του εξωτερικού.

Το κόστος της συναυλίας, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο προχωρά η προετοιμασία. Μάλιστα, η Άννα Βίσση είναι διατεθειμένη να επενδύσει ακόμη μεγαλύτερα ποσά, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο της καριέρας της και της προσδοκίας του κοινού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η πληροφορία ότι η τραγουδίστρια αναμένεται να συναντηθεί με τον Κιμ Γκάβιν, τον σκηνοθέτη που έχει συνδεθεί με μεγάλες διεθνείς παραγωγές και με shows της Adele. Η πιθανή εμπλοκή του στο project δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της παραγωγής να κινηθεί σε επίπεδο που δεν έχουμε συνηθίσει στις ελληνικές συναυλίες.

Το ΟΑΚΑ, άλλωστε, προσφέρεται για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η συναυλία σχεδιάζεται ως μια υπερπαραγωγή μεγάλης κλίμακας, με σκηνικά, φωτισμούς, εικόνα και ήχο που θα αξιοποιούν το μέγεθος του σταδίου. Στόχος είναι οι θεατές να ζήσουν κάτι περισσότερο από ένα απλό live: μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με κινηματογραφική αισθητική και διεθνή προσανατολισμό.

Η βραδιά αναμένεται να στηριχθεί φυσικά στο τεράστιο ρεπερτόριο της Άννας Βίσση, από τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει δεκαετίες μέχρι τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της. Η ίδια έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να ενώνει διαφορετικές γενιές κάτω από την ίδια σκηνή, κάτι που φάνηκε και στις προηγούμενες μεγάλες εμφανίσεις της, οι οποίες προκάλεσαν τεράστια συγκίνηση και συζητήθηκαν έντονα.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ανοίξει, με τις τιμές να καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση και την εμπειρία που επιλέγει ο θεατής. Για τους όρθιους, οι τιμές ξεκινούν από 31,80 ευρώ και φτάνουν έως τα 63,60 ευρώ. Για τους καθήμενους, τα εισιτήρια κυμαίνονται από 21,20 ευρώ έως 106 ευρώ, ενώ οι προσωπικές θέσεις κοστίζουν από 265 έως 318 ευρώ. Το πιο ακριβό πακέτο είναι το Diamond Ultimate Experience, το οποίο φτάνει τα 477 ευρώ.

Οι τιμές αυτές δείχνουν και το εύρος του σχεδιασμού: από πιο προσιτές επιλογές για το ευρύ κοινό μέχρι premium εμπειρίες για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία με επιπλέον παροχές. Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια διαβάθμιση επιβεβαιώνει πως η παραγωγή δεν στήνεται μόνο ως μουσικό γεγονός, αλλά ως συνολική εμπειρία θεάματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, η προσέλευση του κοινού θα ξεκινήσει στις 16:00, το pre-show έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και η συναυλία θα αρχίσει στις 21:00. Η παραγωγή είναι της D&A Live Concerts, την εκτέλεση έχει αναλάβει η Galaxias Live Productions, ενώ μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ.

Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε μια περίοδο όπου η σχέση της με το κοινό μοιάζει πιο δυνατή από ποτέ. Μετά από δεκαετίες πορείας, παραμένει ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής που μπορούν να στηρίξουν ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα και να γεμίσουν έναν χώρο όπως το ΟΑΚΑ.

Πηγή: skai.gr

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