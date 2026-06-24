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Σάρωμα του «ελληνικού FBI» στη Μύκονο: Πλήγμα σε κύκλωμα ναρκωτικών - Συνελήφθη και ο αρχηγός, ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν

Το «ελληνικό FBI» έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 6 ατόμων - Ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες στο νησί ο φερομένος αρχηγός του κυκλώματος

UPDATE: 16:19
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Μύκονος

Πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο «νησί των ανέμων» κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), γνωστή και ως «ελληνικό FBI».

Από το πρωί σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, βρίσκεται σε εξέλιξη μια αστυνομική επιχείρηση, με στόχο την πλήρη αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στελέχη της Δ.Α.Ο.Ε. έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη έξι συνολικά ατόμων. Ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν που μεταφέρουν τουρίστες στη Μύκονο. Μαζί του συνελήφθη η σύντροφός του, με καταγωγή από τη Ρουμανία, καθώς και τρεις Έλληνες. Οι δύο εξ αυτών εργάζονταν ως οδηγοί στην εταιρεία του, ενώ ο τρίτος φέρεται να αποτελούσε τον άμεσο συνεργό του αρχηγού. 

Η επιχείρηση επεκτάθηκε και στην Αθήνα, όπου συνελήφθη μια γυναίκα. Πρόκειται για τη σύζυγο ενός εκ των συλληφθέντων της Μυκόνου, ο οποίος ταξίδευε στο νησί κάθε Σαββατοκύριακο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι της στην Αθήνα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ναρκωτικών.

Ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται:

  • Κοκαΐνη
  • Κεταμίνη
  • Μεθαμφεταμίνη
  • Δισκία Ecstasy
  • Ακατέργαστη κάνναβη

Ναρκωτικά

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία με τα αναλυτικά αποτελέσματα των ερευνών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μύκονος Ναρκωτικά Κοκαΐνη εξάρθρωση εγκληματική οργάνωση
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