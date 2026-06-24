Τσουκαλάς για ρύθμιση ν.Κατσέλη: Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου

«Η κυβέρνηση σήμερα έρχεται και πουλάει το αυτονόητο, ότι θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Τη στιγμή μάλιστα που επιχείρησε να ξεφύγει από την εφαρμογή αυτής», σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση αναφορικά με τους δανειολήπτες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «είχε πει ότι θα βρει χρυσή τομή διότι πρόκειται για θολή απόφαση», αλλά «όλως περιέργως ξεθόλωσε». «Τι έκαναν λοιπόν; Έλεγαν ψέματα και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς μπας και κάνουν το χατίρι στους servicers. Βγήκε όμως η αντιπολίτευση, πρώτα το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα, και ανέδειξε ότι δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασης της νομιμότητας», υποστήριξε. Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε φέρει τροπολογία «στο παρελθόν με αυτό το πνεύμα που φέρνει τώρα η κυβέρνηση και την απέρριψαν».

Τόνισε ότι το δικαστήριο κλήθηκε να ερμηνεύσει τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3869 του 2010, «δεν ήρθε να γεννήσει νέο κανόνα, να ερμηνεύσει το παρελθόν ήρθε. Γι' αυτό και είχε προφανώς αναδρομικότητα». Αφού προχώρησε σε ανάλυση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ένα «αγκάθι» σε αυτήν είναι ότι «δεν έχει συμπεριλάβει τους ανθρώπους, οι οποίοι με ευθύνη της κυβέρνησης, λόγω των πρακτικών των servicers απεντάχθηκαν από το νόμο».

Θέλοντας να ενισχύσει το επιχείρημα που αφορά στην αναδρομικότητα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι για την αναδρομικότητα των συνταξιούχων «το ΣτΕ είχε πει ότι πρόκειται για παράνομη συνθήκη αλλά υπήρχε δημοσιονομικό θέμα, οι απαιτήσεις των συνταξιούχων θα ξεκινάνε από το 2015 και ύστερα. Διαφορετικά θα ανέκυπτε ζήτημα. Τότε δηλαδή το δικαστήριο είχε γράψει μέσα στην απόφαση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ ενώ στην υπόθεση των κόκκινων δανείων δεν έγραφε τίποτα τέτοιο».

Επιπλέον αναφέρθηκε στις τρεις τροπολογίες που κατέθεσε σήμερα το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, σημειώνοντας ότι αντί για 72 πρέπει να είναι 120 οι δόσεις ώστε να μπορούν να μπουν όλες οι οφειλές και όχι μόνο μέχρι το 2023, να πληρώνει ο οφειλέτης το 70% της ρύθμισης και το υπόλοιπο 30% να μένει στην άκρη και αν είναι εμπρόθεσμος -υπό όρους- να διαγράφεται. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ προβλέπει το ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, για επιχειρήσεις στο ύψος των πάγιων εξόδων τους, «ενώ φέρνουμε αλλαγές και στον εξωδικαστικό μηχανισμό που προτείνουμε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των servicers και να αυξηθούν τα κριτήρια ευαλωτότητας, να αλλάξει το ποιος εκτιμάει την εμπορική αξία των ακινήτων να μην είναι ο ίδιος ο πιστωτής - και επομένως ποτέ να μην υπάρχει κούρεμα - αλλά να είναι μία ανεξάρτητη αρχή και να μπουν ποινές στους servicers, όταν εκείνοι δεν τηρούν τον κώδικα της δεοντολογίας». Οι εν λόγω ποινές να αφορούν απώλεια των τόκων υπερημερίας και ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης. «Εμείς ξανακαταθέτουμε προτάσεις τη στιγμή που η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει εμμονικά το ρόλο του τροχονόμου των συμφερόντων», τόνισε.

Κληθείς δε να σχολιάσει την πρόταση της ΕΛΑΣ για τα κόκκινα δάνεια, παρατήρησε ότι «μοιάζει περίπου με ό,τι κάνει η κυβέρνηση». Είπε ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, που είχε δοθεί στην «Εφημερίδα των Συντακτών», «η ΕΛΑΣ υποστήριζε να υπάρξει μια win-win πρόταση όπου θα είναι το ίδιο ευχαριστημένοι, και οι servicers και οι δανειολήπτες. Μάλιστα κάνει λόγο για εθελοντική αγοραπωλησία λες και θα πάει ποτέ τοfund να πουλήσει το δάνειο και να ζητήσει λιγότερα απ' όσα στο παρελθόν». Σημείωσε ότι «εμείς δεν πιστεύουμε στον τετραγωνισμό του κύκλου» και ότι «δεν μπορείς να είσαι και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα».

Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «όσο νωρίτερα γίνουν οι εκλογές τόσο το καλύτερο, για να φύγει αυτή η κυβέρνηση» και υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει στον δρόμο των πρωτοβουλιών, και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά θέματα και στην οικονομία. «Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα κυβερνητικό ολοκληρωμένο και έτοιμο για την επόμενη μέρα», υποστήριξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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