Αίθριος ο καιρός σήμερα - Ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της βόρειας Ελλάδας.
Η ορατότητα νωρίς το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια και την περιοχή του Κορινθιακού τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.
Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.