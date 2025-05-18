Λογαριασμός
Αίθριος ο καιρός σήμερα - Ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

καιρός

Στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της βόρειας Ελλάδας.

Η ορατότητα νωρίς το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια και την περιοχή του Κορινθιακού τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

