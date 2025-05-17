Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και κυρίως στα βόρεια των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, αναμένονται σήμερα, Σάββατο βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές και πρόσκαιρους όμβρους κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια και μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στο υπόλοιπο της ημέρας λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες και βελτίωση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές και πρόσκαιρους όμβρους κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Πιθανοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες στην περιοχή της Λήμνου και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές και πρόσκαιρους όμβρους κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.