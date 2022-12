Εξασθένηση των ανέμων σήμερα Τετάρτη . Από την Πέμπτη βαθμιαία άνοδος της θερμοκρασίας , το Σ/Κ θα είναι κατά 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Καιρός 06:43, 21.12.2022 linkedin

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη