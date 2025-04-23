Σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Α-ΝΑ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίζεται η αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά. H ένταση των ανέμων έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά, κατά τόπους αυξημένη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

