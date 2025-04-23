Στην ανατολική νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία στα νότια πελάγη σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι νεφώσεις από το βράδυ θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες από το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, που από αργά το βράδυ στις Κυκλάδες θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία από δυτικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα βορειότερα νησιά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες από το μεσημέρι, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24-04-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το βράδυ στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-04-2025

Στη δυτική χώρα και τα κεντρικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο.

Τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-04-2025

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και από το απόγευμα στις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-04-2025

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3 με 5 αλλά γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους και στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

