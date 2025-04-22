Λογαριασμός
Εβδομάδα αστάθειας κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Υποχώρηση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών προς το τέλος της εβδομάδας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  Τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν , αρχικά στα ΝΔ και από το μεσημέρι – απόγευμα στα Ηπειρωτικά , στην  Κρήτη , στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα , και θα είναι γενικά μικρής διάρκειας και έντασης.  Άνεμοι :  θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν ανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως  24 με 25 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 24 βαθμούς 

Την Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στα ορεινά της. Άνεμοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη  και πιθανώς στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Α-ΝΑ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Τέλος την Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίζεται η αστάθεια , και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός δεν αποκλείεται να σημειωθούν  τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής διάρκειας , το μεσημέρι - απόγευμα.   Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Αραιή  συννεφιά πυκνότερη το μεσημέρι - απόγευμα οπότε, κυρίως στα γύρω ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοί: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

