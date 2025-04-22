Νεφώσεις με βροχές και αφρικανική σκόνη - Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες αρχικά στα νοτιοδυτικά και από το μεσημέρι - απόγευμα σχεδόν σε όλη τη χώρα αναμένονται σήμερα, Τρίτη.

Σημειώνεται πως στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν μικρή ένταση και διάρκεια.

Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 4 και μόνο στα νότια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες, γενικά μικρής έντασης και διάρκειας, θα σημειωθούν το μεσημέρι - απόγευμα. Το βράδυ βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε, κυρίως στα γύρω ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις τοπικά πυκνότερες αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από τις πρωινές ώρες στη Μεσσηνία, βαθμιαία στη Ζάκυνθο και την υπόλοιπη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι - απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις τοπικά πυκνότερες αρχικά στα νότια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από τις πρωινές ώρες στη Λακωνία και τα Κύθηρα και το μεσημέρι - απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη και από το μεσημέρι στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα τοπικά πυκνότερες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.