Γενικά αίθριος ο καιρός και σήμερα Κυριακή του Πάσχα (20/4) με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ θα σημειωθούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3, στα πελάγη τοπικά από βόρειες διευθύνσεις 4 και στο ανατολικό Αιγαίο από το μεσημέρι μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

