Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με τοπικές ομίχλες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί διευθύνσεις με την ίδια ένταση, αλλά από το απόγευμα στα νότια οι δυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στη δυτική Μακεδονία νωρίς το πρωί θα σημειωθούν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Θρακικό το πρωί θα πνέουν ανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και τις μεσημεριανές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα νότια βορειοδυτικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 5 που από το απόγευμα κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών μέχρι τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

