Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Μεγάλο Σάββατο (19/4) και μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανώς στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και κυρίως στα νότια πελάγη το πρωί έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις οι οποίες από τις πρωινές ώρες σταδιακά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και βαθμιαία και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, στα κεντρικά τμήματα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα στην Πελοπόννησο πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικα αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί στην Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ. Το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

