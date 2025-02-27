Σήμερα Πέμπτη Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα στα Δυτικά θα είναι τοπικά έντονα , το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς,

Την Παρασκευή Στα βόρεια και το Αιγαίο θα εκδηλωθούν βροχές και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι ισχυρά. Στη υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η ένταση των ανέμων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάβ/Κυρ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Β. Η ένταση των ανέμων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Τέλος Βροχερός θα είναι ο καιρός την Κ. Δευτέρα κυρίως στα Α και Ν , θα επικρατήσουν Βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές , ίσως και παροδική καταιγίδα ,το απόγευμα – βράδυ Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά και από το μεσημέρι ασθενείς τοπικές βροχές, που το βράδυ θα ενταθούν Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 με 14 βαθμούς

