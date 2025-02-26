Τετάρτη Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με ασθενείς τοπικές βροχές που από το βράδυ στα δυτικά και το Α Αιγαίο θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν - ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 12 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς,

Την Πέμπτη Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα Δ , τα Ν και το Α Αιγαίο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα στα Δυτικά θα είναι τοπικά έντονα , το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή Στα βόρεια και το Αιγαίο θα εκδηλωθούν βροχές και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι ισχυρά. Στη υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η ένταση των ανέμων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Β – ΒΑ

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 - 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Παροδικές συννεφιές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

