Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Τετάρτη είναι νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές που τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στα νότια έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

