ΔΕΥΤΕΡΑ: Τοπικές βροχές μέτριας έντασης στα Δ και Ν. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο Ν Ιόνιο και την Πελοπόννησο, Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά - ημιορεινά της Κ Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.
ΤΡΙΤΗ : τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Ν , καταιγίδες στο Ιόνιο , Πελοπόννησο και την Κρήτη
ΤΕΤΑΡΤΗ : Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Ν , αλλά δεν θα είναι αξιόλογες.
ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Άστατος καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες , κυρίως στα Δ – Κ και Ν
ΑΝΕΜΟΙ: Θα επικρατήσουν νοτιάδες που στο Ιόνιο η ένταση τους από την Τετάρτη , κατά διαστήματα θα φτάνει τα 6 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : σε βαθμιαία άνοδο π.χ. προς το τέλος της εβδομάδας στην Αττική θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς.
Αττική
Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές προς το βράδυ Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Α - ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 8 βαθμούς .
