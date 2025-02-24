Λογαριασμός
Νοτιάδες και βροχερός καιρός, σχεδόν όλη την εβδομάδα - Η θερμοκρασία σε βαθμιαία άνοδο

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

ΚΑΙΡΟΣ :

ΔΕΥΤΕΡΑ: Τοπικές βροχές μέτριας έντασης στα Δ και Ν.  Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο Ν  Ιόνιο και την Πελοπόννησο, Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά -  ημιορεινά της Κ Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

ΤΡΙΤΗ  : τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Ν , καταιγίδες στο Ιόνιο , Πελοπόννησο και την Κρήτη

ΤΕΤΑΡΤΗ :  Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Ν , αλλά δεν θα είναι αξιόλογες.  

ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Άστατος καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες , κυρίως στα Δ – Κ και Ν

ΑΝΕΜΟΙ:  Θα επικρατήσουν νοτιάδες που στο Ιόνιο η ένταση τους από την Τετάρτη , κατά διαστήματα θα φτάνει τα 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : σε βαθμιαία άνοδο π.χ. προς το τέλος της εβδομάδας στην Αττική θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές προς το βράδυ   Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Συννεφιά  παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Α - ΝΑ  3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:  έως 8 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
