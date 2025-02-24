ΚΑΙΡΟΣ :

ΔΕΥΤΕΡΑ : Τοπικές βροχές μέτριας έντασης στα Δ και Ν. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στο Ν Ιόνιο και την Πελοπόννησο, Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά - ημιορεινά της Κ Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

ΤΡΙΤΗ : τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Ν , καταιγίδες στο Ιόνιο , Πελοπόννησο και την Κρήτη

ΤΕΤΑΡΤΗ : Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Κ και Ν , αλλά δεν θα είναι αξιόλογες.

ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Άστατος καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες , κυρίως στα Δ – Κ και Ν

ΑΝΕΜΟΙ: Θα επικρατήσουν νοτιάδες που στο Ιόνιο η ένταση τους από την Τετάρτη , κατά διαστήματα θα φτάνει τα 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : σε βαθμιαία άνοδο π.χ. προς το τέλος της εβδομάδας στην Αττική θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές προς το βράδυ Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Α - ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 8 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.