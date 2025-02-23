Χαμηλές θερμοκρασίες στην ανατολική και βόρεια χώρα. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής χώρας και πιθανόν σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, τα ημιορεινά και πιθανόν τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Πελοποννήσου και πρόσκαιρα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας και στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και βόρεια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -06 (μείον 6) έως 05 με 07 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια από -02 (μείον 2) έως 09 με 11 και τοπικά στα δυτικά τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά ο οποίος στα ορεινά θα είναι ισχυρός.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη λίγες παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές και πιθανόν σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -06 (μείον 6) έως 05 με 07 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά και πιθανόν τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην ανατολική Στερεά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 με 11 βαθμούς Κελσίου

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα ορεινά και ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά - ημιορεινά και πιθανόν τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο από το βράδυ. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά - ημιορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

