Πού αναμένονται σήμερα βροχές και καταιγίδες - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται σήμερα, Δευτέρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την κεντρική Μακεδονία και το βράδυ στη δυτική Κρήτη.

Σποραδικές καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα δυτικά, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως της Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, ενώ τις πρωινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερο υψόμετρο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βόρειοι 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τους 10 με 14 βαθμούς, στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 06 με 09 και στην υπόλοιπη χώρα τους 08 με 12 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, στα βόρεια τοπικά ισχυρός.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρωινές ώρες στα ορεινά πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τις πρωινές ώρες πιθανόν πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -08 (μείον 8) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στην περιοχή του Καστελόριζου νεφώσεις με πιθανότητα βροχής.

Άνεμοι: Στα νότια βόρειοι 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 00 (μηδέν) έως 09 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.