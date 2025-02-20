Λογαριασμός
Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά . Οι πιο κρύες μέρες Παρασκευή και Σάββατο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Πέμπτη  Στην  Κ. Μακεδονία ( Πιερία ) πιθανότητα για  χιονόνερο ή χιόνι . Στη Θεσσαλία , Αν Στερεά , Εύβοια , Σποράδες , Α- ΒΑ Πελοπόννησο  Κυκλάδες και  Κρήτη  βροχή ή χιονόνερο , χιόνια ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Πιερίας , Θεσσαλίας , Φθιώτιδας με χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά  έως 7 με 9  βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα  έως 12 με 13 βαθμούς,

Την Παρασκευή και το Σάββατο Στην Κ Μακεδονία , Θεσσαλία , Κ & Α Στερεά , Εύβοια , Σποράδες , Κυκλάδες και Κρήτη θα σημειωθεί Βροχή ή χιονόνερο , χιόνια ορεινά – ημιορεινά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας , Κ & Α Στερεάς και της Εύβοιας. Άνεμοι  Β στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Κατά διαστήματα συννεφιά , με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές κυρίως στα Β του νομού Άνεμοι: ΒΑ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 9 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Τοπικές συννεφιές  Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία:  έως 07 βαθμούς 

