Έντονο κύμα ψύχους. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής χώρας αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές ή χιονόνερο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς, στα ορεινά και ημιορεινά αλλά και σε περιοχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με λίγα φαινόμενα κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην κεντρική και βόρεια χώρα θα φτάσει έως τους 06 με 08 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 09 και στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αττική

Καιρός: Κατά διαστήματα νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, βαθμιαία μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές ή χιονόνερο και πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5, τις πρωινές ώρες στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -06 (μείον 6) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και ασθενών χιονοπτώσεων στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 08 με 09 βαθμούς Κελσίου

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Κρήτη στα ορεινά και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και πιθανώς τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις κατά διαστήματα, με λίγες βροχές ή χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πιθανώς τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα Δωδεκάνησα από 08 έως 13 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα βορειότερα 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 08 βαθμούς Κελσίου

Πρόγνωση για την Παρασκευή 21-02-2025

Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, το Αιγαίο (πλην των Δωδεκανήσων) και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Χιόνια θα πέσουν στη Μακεδονία (κυρίως στην κεντρική), τη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου και του κεντρικού Αιγαίου, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα νότια θαλάσσια 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα παραμείνει σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα. Συγκεκριμένα, στα βόρεια θα φτάσει τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα δυτικά τους 10 με 12 και τοπικά τους 13 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πρόγνωση για το Σάββατο 22-02-2025

Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, την κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο (πλην των Δωδεκανήσων), αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, τα ημιορεινά της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, στα ορεινά της Εύβοιας, της Κρήτης καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα παραμείνει σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 23-02-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες (πλην της Θράκης και των Δωδεκανήσων) με ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Xιόνια θα πέσουν στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 24-02-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες (πλην της Θράκης, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων) με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα δυτικά κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής και βόρειας χώρας και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά.

