Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης - ανατολικής Μεσογείου, με έντονο κύμα ψύχους, αναφέρει το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Coral.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι βαθμιαία, συνολικά της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου στη βόρεια και την ανατολική Ελλάδα, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το Σαββατοκύριακο.

Θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δύο διαταραχές που θα επηρεάσουν με χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς, κυρίως τα βόρεια, τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Α. Παρακάτω αναλύεται η πρώτη διαταραχή ως προς τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις.

Θερμοκρασίες:

Σήμερα Τετάρτη (19-02-25)

α) Στη Μακεδονία και τη Θράκη έως 06 με 07 και κατά τόπους στη Θεσσαλία έως 08 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως 10 με 11 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη (20-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τα νησιά του βορείου Αιγαίου από -06 (μείον 6) έως 06 με 08 βαθμούς Κελσίου.

β) Στην κεντρική και την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο από -02 (μείον 2) έως 08 με 09 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου από -07 (μείον 7) έως 05 με 07 βαθμούς Κελσίου.

β) Στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια από -02 (μείον 2) έως 07 με 09 βαθμούς Κελσίου.

Χιονοπτώσεις:

Σήμερα Τετάρτη (19-02-25)

α) Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τα βορειότερα νησιά του Αιγαίου στα ορεινά και ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στη κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο στα ορεινά και ημιορεινά.

γ) Στα ορεινά της Κρήτης από τις βραδινές ώρες.

Την Πέμπτη (20-02-25)

α) Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, στα ορεινά και ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στην Κρήτη, στα ορεινά και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές.

Την Παρασκευή (21-02-25)

α) Στη Μακεδονία (κυρίως στην κεντρική), τη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου και του κεντρικού Αιγαίου, στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β) Στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

B. Η δεύτερη διαταραχή, η οποία με τα σημερινά δεδομένα διέρχεται από τη χώρα μας το Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη Δευτέρα, θα αναλυθεί τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο από σήμερα μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr), από τη Γενική Πρόγνωση του καιρού μέχρι τη Δευτέρα.

