Τα χιόνια που θα πέσουν κατά κανόνα θα είναι ασθενή , και δε θα είναι ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα. Σε περιοχές της Φθιώτιδας , της Βοιωτίας και της Εύβοιας οι χιονοπτώσεις την Παρασκευή κατά τόπους θα είναι έως και μέτριας έντασης. Οι πιο κρύες μέρες Παρασκευή και Σάββατο με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να μην ξεπερνάει τους 7 με 8 βαθμούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ :

Κ & Α Μακεδονία , Θράκη χιονόνερο ή χιόνι από το απόγευμα – βράδυ θα σταματήσουν.

Θεσσαλία , Σποράδες , Εύβοια , Α- ΒΑ Πελοπόννησο , Αιγαίο , Κρήτη Βροχή ή χιονόνερο , χιόνια ορεινά – ημιορεινά.

ΠΕΜΠΤΗ :

Κ. Μακεδονία ( Πιερία ) χιονόνερο ή χιόνι

Θεσσαλία , Αν Στερεά , Εύβοια , Σποράδες , Α- ΒΑ Πελοπόννησο. Κυκλάδες , Κρήτη βροχή ή χιονόνερο , χιόνια ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Πιερίας , Θεσσαλίας , Φθιώτιδας με χαμηλό υψόμετρο. ( νέα οδός , και αυτοκινητόδρομος Αιγαίου )

Αττική : Κυρίως στα Β του νομού Βροχή ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :

Κ Μακεδονία , Θεσσαλία , Κ & Α Στερεά , Εύβοια , Σποράδες , Κυκλάδες , Κρήτη Βροχή ή χιονόνερο , χιόνια ορεινά – ημιορεινά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας , Κ & Α Στερεάς και Εύβοιας.

Αττική : Χιονόνερο ή χιόνι κυρίως στα Β του νομού.

ΣΑΒΒΑΤΟ :

Κ Μακεδονία , Θεσσαλία , Κ & Α Στερεά , Εύβοια , Σποράδες , Κυκλάδες , Κρήτη Βροχή ή χιονόνερο , χιόνια ορεινά – ημιορεινά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας , Κ & Α Στερεάς και Εύβοιας.

Αττική : Χιονόνερο ή χιόνι κυρίως στα Β του νομού.

Πηγή: skai.gr

