Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές στη Δ Ελλάδα , και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 16 με 18 βαθμούς, Κυκλάδες , Κρήτη , Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη με πιθανότητα ασθενών βροχών στα δυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ , στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο Συννεφιά θα έχουμε στη χώρα , παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ Ελλάδα , το Α και Ν Αιγαίο και προς το βράδυ στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια , αλλά στα κεντρικά και τα νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος την Κυριακή βροχές θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές , και χιόνια στα ορεινά και πιθανόν στα βόρεια ημιορεινά. Η ένταση των ανέμων 6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στην Κ και Β Ελλάδα.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Ν – ΝΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς

