Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και το Α. Αιγαίο. Μεταβολή του καιρού από την Κυριακή , βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας ….. χειμώνα έχουμε , όχι Άνοιξη !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη   Λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές  στη Δ Ελλάδα , και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ  3 με 4 και στα πελάγη   τοπικά 5 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι  έως 16 με 18  βαθμούς, Κυκλάδες , Κρήτη , Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς  

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη  με πιθανότητα ασθενών βροχών στα δυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  3 με 5 μποφόρ , στο Ν Αιγαίο πρόσκαιρα μέχρι 6.   Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. 

Το Σάββατο Συννεφιά θα έχουμε στη χώρα , παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ Ελλάδα , το Α και Ν Αιγαίο και προς το βράδυ στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια , αλλά στα κεντρικά και τα νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Τέλος την Κυριακή βροχές θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές , και χιόνια στα ορεινά και πιθανόν στα βόρεια ημιορεινά. Η ένταση των ανέμων  6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στην Κ και Β  Ελλάδα.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα  Λίγη  συννεφιά , παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Ν – ΝΔ   3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς

