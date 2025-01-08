Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ , το Α Αιγαίο , τα Δωδεκάνησα και πιθανόν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δυτικά και κυρίως στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 18 βαθμούς , Κυκλάδες , Κρήτη , Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς .

Την Πέμπτη Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Δ Ελλάδα , τη Θράκη , το Α και Ν Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΔ 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη με πιθανότητα ασθενών βροχών στα δυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο Συννεφιά παροδικά αυξημένη σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ Ελλάδα , το Α και Ν Αιγαίο και προς το βράδυ στα βόρεια , όπου θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς

