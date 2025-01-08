Καιρός σήμερα: Πού θα βρέξει – Κοντά στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος

Τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπει για την Τετάρτη η ΕΜΥ. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανόν κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών - Διαποντίων μέχρι νωρίς το πρωί.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία πιθανώς κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών - Διαποντίων μέχρι νωρίς το πρωί, μετά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και στις Σποράδες από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-01-2025
Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό και το νότιο Αιγαίο.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και τις μεσημβρινές ώρες θα κυμαίνεται σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 5 με 7 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.
