Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, αναμένονται σήμερα, Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.

Η ορατότητα κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και τις μεσημβρινές ώρες θα κυμαίνεται σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 4 με 6 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θράκη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και στις Σποράδες από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-01-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα ανατολικά τμήματα των Κυκλάδων, την Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-01-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Βροχές θα σημειωθούν στη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα, το ανατολικό και το νότιο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια ενώ θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά όπου τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της υπόλοιπης βόρειας χώρας και από το βράδυ στα βόρεια ημιορεινά καθώς και στα κεντρικά και νότια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και σταδιακά 6 με 7 μποφόρ ενώ στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Ελλάδας βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στην περιοχή των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-01-2025

Βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο όπου τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ θα χιονίσει πρόσκαιρα και στα βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

