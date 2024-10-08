Λογαριασμός
Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας - Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια, με αραιή συννεφιά στα Βόρεια. Οι άνεμοι Ν 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο ΒΔ μέχρι 5 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 27 με 29  βαθμούς.  

Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Ν μέχρι 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί κατά 3 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 

Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ΒΑ. Την Κυριακή θα επικρατήσουν Βοριάδες, βαθμιαία θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Α και  Ν.  

Αττική  

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Οι άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 με 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα, αραιή συννεφιά,  βαθμιαία πιο πυκνή.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 26 με 27 βαθμούς.

 
