Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ανατολικά προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς (στη δυτική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη) και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και στα ανατολικά τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 που βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 με 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και βαθμιαία από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα βόρεια και βαθμιαία από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.