Αίθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά - Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία

Δείτε σε ποιες περιοχές της χώρας αναμένονται βροχές - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά, τοπικές ομίχλες στα δυτικά

καιρός

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ανατολικά προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς (στη δυτική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη) και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και στα ανατολικά τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 που βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 με 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και βαθμιαία από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα βόρεια και βαθμιαία από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

