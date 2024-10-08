Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Πού θα δειξει μέχρι και 30 βαθμούς

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και βαθμιαία αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 με 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 και τοπικά στη νότια Κρήτη 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και στα νότια έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις βαθμιαία πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις βαθμιαία πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, στα δυτικά τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

