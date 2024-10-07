Σήμερα Δευτέρα Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς.

Την Τρίτη ηλιοφάνεια , με αραιή συννεφιά στα Βόρεια. Οι άνεμοι Β 3 με 4 στο Α Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Ν μέχρι 5 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , με εξασθένηση Θερμοκρασία: έως 27 με 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 5 και από το απόγευμα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

