Ήπιος καιρός , χωρίς αξιόλογες βροχές , ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι , η θερμοκρασία σε άνοδο από την Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Λίγες  τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη , το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Οι άνεμοι Δ – ΒΔ  3 με 5  μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β  έως 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη  χώρα έως 26 με 29  βαθμούς.  

Την Τρίτη ηλιοφάνεια , με αραιή συννεφιά στα Βόρεια. Οι άνεμοι Β 3 με 4 στο Α Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Ν μέχρι 5 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Οι Άνεμοι: ΒΔ   3 με 5 μποφόρ , με εξασθένηση Θερμοκρασία: έως 27 με 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ  4 με 5 και από το απόγευμα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

