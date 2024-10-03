Η κύρια διαταραχή της κακοκαιρίας Cassandra περνά βόρεια της Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να μας επηρεάζει σημαντικά.

Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση στη χώρα μας με την διέλευση ενός ψυχρού μετώπου, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (04-10-24) μέχρι το βράδυ του Σαββάτου (05-10-24), με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοανατολικά τμήματα.

Αναλυτικά:

Α. Παρασκευή (04-10-24)

Από τις απογευματινές ώρες βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά το βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία την Ήπειρο, τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Πιθανόν, κατά τη διάρκεια της νύχτας να επηρεαστούν πρόσκαιρα και τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Εξασθένηση των φαινομένων από τη νύχτα στα βορειοδυτικά.

Β. Σάββατο (05-10-24)

α) Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

β) Από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

