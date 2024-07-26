Καιρός σήμερα: Αστατος με καταιγίδες – Εως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Παρασκευή σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και στην Πελοπόννησο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο έως 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 35 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της Θράκης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά ενώ στη νότια Πελοπόννησο είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά ενώ στη νότια Πελοπόννησο είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην Εύβοια έως 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια όπου είναι πιθανόν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 35 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

