Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι αύριο το βράδυ - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν

Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), θα σημειωθούν:

Α. Σήμερα το απόγευμα - βράδυ στη δυτική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης) και τη Θεσσαλία.

Β. Αύριο

1. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης) και την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου)

2. από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ, στη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Σαμοθράκης)

3. από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι πρόσκαιρα στην περιοχή Σποράδων - βόρειας Εύβοιας.

