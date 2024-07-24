Καιρός σήμερα: Μέχρι και τους 34 βαθμούς υποχωρεί η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

Στην κεντρική Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει η ΕΜΥ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά τους 34 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Από τη νύχτα βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τη νύχτα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 25-07-2024

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Βελτίωση από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, όμως πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα νησιά του Ιονίου και τα νότια ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

