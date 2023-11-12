Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Από τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ οι βροχές θα ενταθούν στα δυτικά και θα επεκταθούν στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει τους 20 με 22 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από δυτικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από τις βραδινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ οι βροχές θα ενταθούν στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες σταδιακή αύξηση των νεφώσεων.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-11-2023

Αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, μέχρι τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα και πιθανώς τη δυτική Κρήτη, από τις προμεσημβρινές μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την ανατολική Μακεδονία και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο νότο Αιγαίο 7 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 20 με 22 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-11-2023

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-11-2023

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και μέχρι το βράδυ στα κεντρικά θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-11-2023

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα κατά τόπους θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσες 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μιρκή πτώση.

