Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια τους 20 με 21 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ που από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στα βορειοδυτικά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους, τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία βελτίωση στα βόρεια.

'νεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, βαθμιαία αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-12-2023

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 20 με 22 στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τους 21 με 23 στα νησιά του Αιγαίου.

