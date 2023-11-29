Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν χθες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα σημαντικότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη δυτική και Στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη δυτική Κρήτη και στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα 'Αρτας και ήταν ίσο με 189 χιλιοστά.

Μέχρι τις 7.30 μ.μ. συνολικά δέκα μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ημερήσιο ύψος βροχής ίσο ή μεγαλύτερο των 100 χιλιοστών. Στο Ζωτικό Ιωαννίνων καταγράφηκε ύψος βροχής 151 χιλιοστά, στην Τύρια Ιωαννίνων 141, στην Κρήνη Αιγιαλείας 109, στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας 109, στα Λεπιανά 'Αρτας 105, στο Επισκοπικό Ιωαννίνων 103 και στα Δερβίζιανα Ιωαννίνων 101.

Με περίπου 530 μετεωρολογικούς σταθμούς που μεταδίδουν ζωντανά δεδομένα από όλη την Ελλάδα καθημερινά, το πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προσφέρει πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η συντήρηση και η περαιτέρω πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου σταθμών κρίνεται από τους επιστήμονες επιβεβλημένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

