Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Στην Κρήτη λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί.

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα νότια τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε η υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 και τοπικά στην Κρήτη έως 27 με 28 και στα νότια έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.