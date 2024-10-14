Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι βοριάδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού , που την Πέμπτη θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα Αραιή συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνή.  Άνεμοι Β   3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως  23 με 25 βαθμούς και  στις υπόλοιπες περιοχές έως 26 με 28 βαθμούς.

Την  Τρίτη , λίγη συννεφιά . Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο  3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Την Τετάρτη δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Πέμπτη ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ , την Πέμπτη στο Αιγαίο τοπικά 8 και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Α και Β  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά.  Οι Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ , και στα ανατολικά βαθμιαία 5 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.  Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark