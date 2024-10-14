Σήμερα Δευτέρα Αραιή συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνή. Άνεμοι Β 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 26 με 28 βαθμούς.

Την Τρίτη , λίγη συννεφιά . Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Την Τετάρτη δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Πέμπτη ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ , την Πέμπτη στο Αιγαίο τοπικά 8 και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Α και Β

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ , και στα ανατολικά βαθμιαία 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

