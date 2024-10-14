Καιρός σήμερα: Στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία – Βροχές στη νότια Πελοπόννησο

Σχεδόν αίθριος καιρός σήμερα Δευτέρα με αραιές νεφώσεις σύμφωνα με την πρόγνωση από την ΕΜΥ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τα βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 28 βαθμούς.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στη νότια Πελοπόννησο να βρέξει τοπικά.
Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές από το μεσημέρι στην Κρήτη, όπου πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 και τοπικά στην Κρήτη έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 15-10-2024
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς.
